版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 16:46 BJT

国际油市：伊朗石油部长认为若有减产行动，非OPEC国家也应加入

路透维也纳11月26日 - 伊朗石油部长尚甘尼(Bijan Zangeneh)周三表示，面对油市供应过剩不断加剧的情况，石油输出国组织(OPEC)成员国应当团结面对，并称如果减产，非OPEC国家也应当加入。

OPEC成员国的石油部长们将于周四在维也纳开会。沙特(沙乌地)阿拉伯与委内瑞拉，以及产油大国俄罗斯与墨西哥，周二未能在临时会谈中达成协议。

(编译 高琦 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐