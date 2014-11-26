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债券 | 2014年 11月 26日 星期三 16:35 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率徘徊在纪录低位，短债换长债计划引人注目

葡萄牙10年期公债收益率 周三微跌至2.94%，略高于周二触及的纪录低位2.927%。

该国债券发行机构计划续发2021和2023年到期的债券，以替代2015和2016年到期的债券，其结果将于1030GMT左右公布。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将于0910GMT发表讲话，投资者将仔细寻找该央行资产购买计划将包括公债的暗示。

德国10年期公债收益率 持平于0.75%，仅略高于10月中旬触及的低位0.716%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 洪曦/于春红; 审校 田建华/王洋)
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