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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 19:16 BJT

中国经济：加快发展服务外包产业，加大财税金融支持--国务院

路透北京11月26日 - 为推动产业升级及外贸增长，中国国务院周三决定加快发展服务外包产业，使其向价值链高端延伸，培育一批创新和竞争能力强、集成服务水平高的龙头企业，并加大财税金融支持。

中国政府网刊登国务院常务会议新闻稿称，增加服务外包示范城市数量，相应扩大对技术先进型服务企业减按15%税率缴纳企业所得税、对其职工教育经费不超过工资薪金总额8%部分实行税前扣除的税收优惠政策实施范围。

此外，试行国际服务外包增值税零税率或免税政策。通过金融、保险、融资担保等机构和政策性银行，以及支持上市融资等方式，拓宽服务外包企业投融资渠道。

会议并通过《中华人民共和国大气污染防治法（修订草案）》，强化污染排放总量和浓度控制，增加了对重点区域和燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防联控的专门规定，明确了对无证、超标排放和监测数据作假等行为的处罚措施。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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