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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 16:45 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月26日

路透香港11月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:32时，1
港元=0.7915人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为2.64%，低于
上交易日收盘的2.73%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         3.82            5.17         0.93
 建设银行                                         4.35            5.84         0.94
 中国银行                                         3.05            3.89         0.99
 农业银行                                         2.66            3.60         0.93
 招商银行                                        11.33           15.28         0.94
 中信银行                                         5.32            5.28         1.27
 交通银行                                         4.65            5.99         0.98
 民生银行                                         6.70            8.19         1.03
 中国人寿                                        20.76           26.80         0.98
 中国平安                                        47.88           63.95         0.95
 中国太保                                        23.96           32.35         0.94
 中信证券                                        17.02           22.55         0.95
 新华人寿                                        38.53           35.10         1.39
 海通证券                                        14.17           16.16         1.11
 华能国际                                         6.62            9.12         0.92
 大唐发电                                         4.49            4.29         1.32
 华电国际                                         4.70            6.48         0.92
 中煤能源                                         4.98            4.88         1.29
 中国神华                                        15.64           21.90         0.90
 中国石油                                         7.98            8.76         1.15
 兖州煤业                                         9.79            6.67         1.85
 中国石化                                         5.27            6.44         1.03
 上海石化                                         3.78            2.41         1.98
 中海油服                                        17.45           14.78         1.49
 仪征化纤                                         4.29            3.19         1.70
 中国铝业                                         4.12            3.35         1.55
 江西铜业                                        15.48           14.08         1.39
 洛阳钼业                                         9.00            5.16         2.20
 紫金矿业                                         2.78            2.11         1.66
 马钢股份                                         2.90            2.11         1.74
 鞍钢股份                                         4.21            5.51         0.97
 重庆钢铁                                         3.26            1.89         2.18
 海螺水泥                                        17.69           25.90         0.86
 洛阳玻璃                                         停牌            停牌       不适用
 京城机电                                         7.15            3.97         2.28
 中联重科                                         5.15            4.52         1.44
 金隅股份                                         8.18            6.30         1.64
 中国国航                                         4.96            5.64         1.11
 东方航空                                         4.71            3.64         1.63
 南方航空                                         3.69            3.31         1.41
 中国远洋                                         4.93            3.71         1.68
 中海集运                                         3.40            2.20         1.95
 中集集团                                        18.84           18.80         1.27
 中海发展                                         6.34            4.98         1.61
 宁沪高速                                         6.28            8.71         0.91
 深高速                                           6.13            5.46         1.42
 成渝高速                                         3.87            3.10         1.58
 皖通高速                                         5.29            5.31         1.26
 广深铁路                                         3.40            3.33         1.29
 中国南车                                         停牌            停牌       不适用
 中国交建                                         7.48            7.78         1.21
 中国铁建                                         8.09            8.85         1.15
 中国中铁                                         4.88            5.68         1.09
 长城汽车                                        34.30           38.35         1.13
 比亚迪                                          44.51           47.50         1.18
 广汽集团                                         8.10            7.33         1.40
 青岛啤酒                                        39.58           56.15         0.89
 白云山                                          26.42           24.50         1.36
 新华制药                                         8.36            4.73         2.23
 海信科龙                                         8.69            6.48         1.69
 南京熊猫                                        12.57            7.70         2.06
 晨鸣纸业                                         5.34            3.86         1.75
 上海医药                                        14.91           19.22         0.98
 中兴通讯                                        15.48           18.76         1.04
 东方电气                                        16.61           14.22         1.48
 潍柴动力                                        21.49           29.75         0.91
 东北电气                                         4.11            2.13         2.44
 广船国际                                        27.90           22.40         1.57
 经纬纺机                                        18.75            9.15         2.59
 昆明机床                                         7.14            4.35         2.07
 一拖股份                                        10.65            6.01         2.24
 北辰实业                                         3.81            2.46         1.96
 创业环保                                         8.89            5.67         1.98
 中国中冶                                         2.87            2.26         1.60
 金风科技                                        12.50           12.14         1.30
 丽珠                                            50.75           55.40         1.16
 万科                                            10.10           15.30         0.83
 中国北车                                         停牌            停牌       不适用
 郑煤机                                           7.07            5.34         1.67
 大连港                                           4.67            2.96         1.99
 山东墨龙                                        10.54            4.15         3.21
 浙江世宝                                        27.75            8.94         3.92
 复星医药                                        20.58           27.35         0.95
 光大银行                                         3.20            3.85         1.05
 东江环保                                        33.27           30.25         1.39
 上海电气                                         6.29            4.69         1.69
                                                          
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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