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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:14 BJT

欧洲政经：德国政府支持欧盟执委会的投资计划--总理梅克尔

路透柏林11月26日 - 德国总理梅克尔周三称，德国政府支持欧盟执委会主席贾克促增长的投资计划，并表示重要的是确定具体投资项目。

“德国政府原则上支持欧盟执委会主席贾克的计划，按照该计划欧盟执委会和欧洲投资银行将额外调动约3,000亿欧元的投资，”梅克尔对德国下议院表示。

“但必须向大家说明未来这些项目在哪里，”她补充说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)
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