《焦点》台湾期中选举国民党陷苦战，马英九注定“跛脚”

* 国民党期中选举难过关，恐丢失台北、台中市

* 地方版图重新洗牌，民进党料以地方包围中央

* 马英九恐失共主地位，蔡英文料再战总统大位

* 台湾政局重组无力对外，两岸关系恐停滞难前

记者 董永年

路透台北11月27日 - 台湾执政的国民党周六(29日)即将面临期中大考，政治学者无分蓝绿多对选情看衰。台北、台中两大直辖市保卫战是关键，双双丢失，党内权力核心甚或内阁将重组，两岸关系恐停滞不前。

政治学者预测，国民党地方执政版图将自15席县市下滑至10-11席，民进党则从六席扩增至10-11席。国民党在全台统治人口的比例，更恐将从65%滑落至50%以下。若真如此，不管马英九是否让出共主地位，都将注定跛脚。

“从趋势看起来，人民是要教训国民党。”立场较为偏蓝的文化大学中山与中国大陆研究所教授蔡玮说。

学者多指出，这次选战核心的六个直辖市(台北、新北、桃园、台中、台南、高雄)，国民党恐难维持既有的四席优势，丢掉台北、台中市的机率不低。

“台中若丢，是小输，连台北也丢，就是大输。”台湾大学政治系教授王业立说。

政治大学国家发展研究所教授兼所长童振源则指出，不仅台北、台中市岌岌可危，国民党也可能丢失基隆、澎湖、彰化以及嘉义市的执政江山。

王业立预期，国民党与民进党在本次百里侯席次之争可能各半，民进党有望从六席扩增至10-11席(含台北市)，国民党则可能丢大赢小，从15席掉到10-11席。

若上述预测成真，童振源表示，国民党在全台的统治人口比例将从65%掉到44%(含无党籍的花莲县)；民进党则从30%增加至44%，若再加上无党籍的台北市，更将跳增至近56%。

根据中央选举委员会的资料，国民党目前在台北市、新北市、台中市、桃园县(12月25日将升格为直辖市)、新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、台东县、澎湖县、基隆市、新竹市、嘉义市、金门县以及连江县等15个县市执政。民进党则握有台南市、高雄市、宜兰县、云林县、嘉义县、屏东县等六个县市。

本次地方公职人员选举(九合一选举)，将选出包括直辖市长、市议员、县市长、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村里长、直辖市山地原住民区长、直辖市山地原住民区民代表等九项共11,130位公职人员。

与过去的最大不同，这次是首度将所有非中央的选举在同一天举办，堪称台湾政治史上最大规模的地方选举。学者指出，这次基层选举类似于美国的期中选举，结果至关重要，对2016年总统大选有直接影响。

**丢党主席或改组内阁**

席次、得票比例若同步上扬，学者认为，民进党主席蔡英文将是本次选举的赢家。

“蔡英文在绿营共主的地位将更稳固，未来顺理成章成为2016年的候选人。”童振源说。

但这是否代表蔡英文在总统选举的赢面大增，学者则持保留态度。

童振源认为，蔡英文届时仍将面对经济发展、两岸关系与执政信赖感等三大议题挑战。这在2012年总统大选败选检讨报告中即已提到，并不会因为这次地方选举的胜利就解决。

蔡玮也认为，国民党败选机率虽高，但对两年后的总统大选到底会形成骨牌效应？还是钟摆效应？现在就断定还太早。

反观国民党，学者认为，马英九将注定跛脚，差别只在程度轻重。

“选后，马英九的共主地位结束了。”淡江大学国际事务与战略研究所兼任教授王崑义说。

童振源认为，国民党若丢掉台北、台中市，根据“未来事件交易所”的预测，马英九遭到党内逼宫的机率达56%，可能被迫交出国民党主席的位子。

国民党在去年11月的全代会，已通过修改党章由总统兼任党主席。除非马英九主动请辞，否则党内各山头势力不易撼动其共主地位。

王业立也不认为马英九会轻易辞掉党主席职务。反而会以内阁总辞为选举失败负责。

“政的改组比党的改组机会大些。”他说。

他们一致预期，若朱立伦以高得票率连任新北市长，将取代马英九成为国民党的救世主。

**两岸关系料停滞**

在两岸关系迈入深水区之际，国民党若败选，也将为大陆与台湾间投入更多不确定性。

“明年国民党将忙于乔(协调)谁代表选总统，没时间搞两岸关系。”王崑义说。

童振源从对岸的角度分析，大陆面对台湾政局的变化，在两岸关系的推动会更趋谨慎，速度会放缓。未来一年反而会与民进党、国民党的核心势力接触、进行摸底。

王业立则指出，两岸目前的气氛已不是太好，国民党选后若尽失执政优势，未来在服务及货品贸易协议谈判的推动将更加困难。