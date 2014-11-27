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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 17:05 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，证券业买超13.5亿台币

路透台北11月27日 - 台湾柜台买卖中心周四
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     10.50     24.50       -14.00
     票券业      0.50         0        +0.50
     证券业     18.00      4.50       +13.50
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