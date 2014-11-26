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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 17:24 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2461 1.2474 -0.10 -9.34 1.3745

美元/日圆 117.84 117.97 -0.11 +11.91 105.30

欧元/日圆 146.83 147.14 -0.21 +1.52 144.63

美元/瑞郎 0.9646 0.9639 +0.07 +8.04 0.8928

英镑/美元 1.5706 1.5707 -0.01 -5.13 1.6556

美元/加元 1.1278 1.1256 +0.20 +6.20 1.0620

澳元/美元 0.8490 0.8526 -0.42 -4.75 0.8913

新西兰元/美元 0.7809 0.7809 +0.00 -4.84 0.8206

欧元/瑞郎 1.2022 1.2025 -0.02 -2.03 1.2271

欧元/英镑 0.7933 0.7938 -0.06 -4.39 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2600 9.2612 -0.01 +4.66 8.8474

美元/挪威克朗 6.8232 6.8020 +0.31 +12.48 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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