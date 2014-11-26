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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:08 BJT

意大利数据：11月消费者信心指数降至九个月最低100.2，低于最低预估值

路透11月26日 - 意大利国家统计局ISTAT周三公布的数据显示，11月消费者信心指数降至九个月最低，显示该国经济衰退可能会延续至第四季。

据ISTAT，意大利11月消费者信心指数降至100.2，10月修正为101.3，前值为101.4。

11月数据比路透调查的11位分析师给出的所有预估都低，预估区间为101.0-102.0，预估中值为101.6。(完)
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