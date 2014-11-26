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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:37 BJT

瑞典经济：若通胀低于目标，第一步应是推后收紧政策--央行副总裁

路透斯德哥尔摩11月26日 - 瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick周三表示，如果通胀低于目标，瑞典央行的第一步措施应该是推后对收紧政策的预期。

“我们可以采取的第一个措施将是推后首次升息，”af Jochnick在讲话中称。

瑞典央行10月底将利率降低至零水准。

她还称，降息应足以推高通胀。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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