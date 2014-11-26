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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:38 BJT

欧洲央行：明年第一季将能判断是否购买主权债券--副总裁

他称，“这是个单纯的货币政策决议...在我们职责之内也合法。”

欧元区通胀率在0.4%，冈斯坦西欧称通胀率“有可能在未来一段时间继续在低位。”

“名义增长率低的情况盛行，给欧元区社会和经济环境带来严重风险。”

转向金融市场，冈斯坦西欧称ECB认为“一些金融资产市场出现一些全球泡沫趋势。”即便在欧洲，趋势不那么明显，也有一些资产市场是“局部在高档”。(完)
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