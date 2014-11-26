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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:24 BJT

企业并购：EE的德法股东证实，正与英国电讯洽商出售EE一事

路透伦敦11月26日 - 英国最大移动网络运营商EE的德国和法国股东周三证实，他们正商讨将EE出售给英国电讯(British Telecom) 。

固定电话运营商英国电讯周一表示，正在与Telefonica 旗下的O2及一对手运营商洽谈购买移动业务一事。一位知情消息人士称，EE为另一方。EE由德国电讯 及Orange 拥有。

分析师认为，EE可能将让英国电讯花费约100亿英镑(合160亿美元)，让O2花费近90亿英镑(合140亿美元)。以服务营收计，EE拥有英国移动电话市场33.8%的份额，而且在4G移动宽带服务领域明显占主导地位。

Orange和德国电讯此前曾考虑是否将EE上市。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)
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