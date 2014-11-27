台湾债市：指标10年公债殖利率盘初由跌翻扬，标债当前交投转趋谨慎

路透台北11月27日 - 台湾指标10年期公债103/13R 周四盘初殖利率由跌翻扬。交易员表示，台债殖利率开盘随美债持续探低，但因下周一标债变数当前及上日殖利率跌幅已深，吸引获利了结卖压随之而来，令103/13R殖利率跌幅收敛并转而小幅走高。

市场人士指出，由于指标五年券103/15及10年券103/13R上日殖利率双双跌破既有区间低位，今日早盘吸引部分停利卖盘，且短线仍有标债及周末“九合一”大选变数，今日主流券殖利率料暂难持续探底，预期续处低档区间狭幅盘整的可能性较高。

103/15盘中续创五年券逾五个月低位，触及6月11日的盘中前波低点1.0740%；103/13R盘中亦创10年券逾三个月新低，前波盘中低位为8月8日的1.5640%。

〞标债前交投比较谨慎。〞一大型证券台债交易员说。

今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。银行交易员认为，目前103/13R殖利率表现并不合理，该券得标利率料落在1.60-1.63%区间，导致该券追价意愿偏低、获利了结卖需持续增温，标债前料该券殖利率将回归区间整理。

交易员预估今日五年债103/15将在1.07-1.09%间交投；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.56-1.59%。

美国指标公债收益率周三触及逾一个月最低，长期公债收益率连续第二日触及逾一个月低位，因美国经济数据弱于预期，且欧洲公债收益率继续保持在低位。指标10年期公债 尾盘价格上扬7/32%，收益率报2.24%，周二尾盘为2.26%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.07-1.09%

* 10年公债103/13R 发行前交易：1.56-1.59%

本地时间10:34时最新报价：

* 103/15期五年公债跌0.08基点报1.0830%，成交18亿台币。

* 103/13期10年公债增额券发行前交易殖利率涨0.35基点报1.5815%，成交33亿台币。

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