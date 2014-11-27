台湾债市：RP利率仍持稳，月底投信资金分配不均但不致影响调度

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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路透台北11月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四维持平稳。资金交易人士认为，月底因应基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，仍有少数投信陆续解钱，但大多数投信资金仍算平稳，RP利率大致持平既有区间。
市场调度人士指出，明日为月底最后一个交易日，却仍有外币债交割，但金额不大，并未有寿险端提前解钱因应，加以本月底资金紧缩效应并不明显，料月底RP利率可望持稳既有区间。
〞月底前大概没有什么变数了。〞一位大型证券商交易员说。
另有票券商交易员指出，今日RP券源到单量偏少，公司资金缺口也小，且跨月资金调度平顺，月底RP利率暂无变化。
今日证券商债券附买回交投以跨月天期为主，跨月公债RP利率主要成交在0.54-0.55%，少数月内公债RP交投区间则在0.53-0.54%；跨月公司债RP成交区间在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，月内公司债RP成交区间则在0.62-0.63%，交投大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
本周债券交割因子仍有周五荷兰水利银行(NWB)2.5亿美元外币债、马来亚银行 5亿美元外币债及光鼎电子 2亿台币转换公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174