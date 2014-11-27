台湾债市：RP利率仍持稳，月底投信资金分配不均但不致影响调度

路透台北11月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四维持平稳。资金交易人士认为，月底因应基金赎回压力，投信端资金略显分配不均，仍有少数投信陆续解钱，但大多数投信资金仍算平稳，RP利率大致持平既有区间。

市场调度人士指出，明日为月底最后一个交易日，却仍有外币债交割，但金额不大，并未有寿险端提前解钱因应，加以本月底资金紧缩效应并不明显，料月底RP利率可望持稳既有区间。

〞月底前大概没有什么变数了。〞一位大型证券商交易员说。

另有票券商交易员指出，今日RP券源到单量偏少，公司资金缺口也小，且跨月资金调度平顺，月底RP利率暂无变化。

今日证券商债券附买回交投以跨月天期为主，跨月公债RP利率主要成交在0.54-0.55%，少数月内公债RP交投区间则在0.53-0.54%；跨月公司债RP成交区间在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，月内公司债RP成交区间则在0.62-0.63%，交投大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。