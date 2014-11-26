版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:31 BJT

欧洲政经：法国财长称欧盟投资计画只是第一步，需要更多措施

路透巴黎11月26日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周三表示，欧盟执委会主席贾克(Jean-Claude Juncker)提出的振兴欧盟经济投资计画只是“第一步”。

萨潘在欧洲议会发表谈话之后向路透表示，“如今我们必须开始合作，好让新投资能够发挥成效。”

萨潘称，为了要对成长停滞做出反击，欧盟必须拥有“支撑经济活动货币政策、调整缩减赤字的节奏、以及进行多项改革，以协助经济成长。”(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐