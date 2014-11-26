《中国债市每日综述》现券及期货午后反弹，股市亦大涨再燃宽松政策预期

* 现券收益率先涨后跌

* 国债期货午后强势拉升且股市亦大涨

* 激发机构对政策进一步宽松预期

* 唯年底将近，多头参与热情受限

路透上海11月26日 - 中国银行间市场现券及国债期货周三午后反弹；早间现券收益率变动不大，仅部分长端金融债收益率稍升，但午后盘中国债期货强势拉升，且股市亦大涨，引发机构对政策更多宽松预期，现券收益率及IRS均明显回落。

交易员们并指出，午后市场传言或将出台降准或存款保险制度等政策，总体来看，政策氛围及基本面仍支撑债市多头，但年底将近，机构参与做多的热情亦有所回落，成交一般。

“TF(国债期货)动了，股市也暴涨，大家很自然的就往政策方面想。”北京一商业银行交易员称。

国债期货主力合约TF1503 午后1:29分触及盘中最低点97.144元后反弹，收报97.754元，较上日结算价涨0.426元，或0.44%。剩余期限约9.75年的固息国开债140222券最新成交收益率 在3.8934%，上日尾盘为3.91%。

沪综指周三收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点整数关口，并已连续五日上涨。券商、保险和银行等金融股高举领涨大旗，尽管大涨后短线存在技术调整要求，但料不会改变整体上涨趋势。

华东一商业银行交易员指出，IRS走势与现券相似，下行幅度较现券收益率略多，午后较盘中高点下约10bp，较上日尾盘跌幅在6-7bp左右。

他认为，央行降息代表一轮宽松周期的开始，政策面和基本面仍利好债市，但年底机构参与欲望下降，现券收益率要再向下突破，可能还需要更多经济数据的支持，短线预判以震荡为主。

央行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。

北京另一银行交易员表示，午后买盘主要来自于券商、基金、保险等机构，大行亦有部分参与，但相对交投意愿不强；对明日公开市场操作，他认为稳定的可能性居多，毕竟周二已经缩量，且正回购利率降幅不小。

跟随降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元人民币。业内人士认为，为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。

一级市场今日对二级影响不大，早间五年期续发国债中标收益率稍高于预期。降息对市场激励较为短暂，周一收益率大跌但随后两日现券即露颓势，一级市场亦显疲软；年底前机构多倾向于保护胜利果实，与昨日国开债类似，今日国债同样未受投资户青睐，需求不佳。

**IPO接近尾声，资金面渐缓和**

随着本轮密集新股发行接近尾声，市场资金面逐步缓和，银行间主要回购利率周三普降，此前多盘踞在20%以上的证交所隔夜回购利率也大幅回落，惟较平时水平依旧偏高，收盘报在15%附近。

交易员称，银行间市场资金供给充裕，IPO结束后回稳预期较强。不过也有机构认为需要继续谨慎观察月末前流动性，暂时不可太过放松。

上海一券商交易员表示，“比昨天稍好一点，没准下午(证交所回购利率)就降下去了。新股过后应该会有改善。”

一基金公司交易员解释说，本次证交所回购利率维持在高位时间较以往偏长，除因IPO过于密集外，近日股市向好，也导致券商、基金等机构资金需求增加。随着IPO结束，回购利率下行理所当然。

周一起，沪深两市有11只新股密集发行。此前国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元。

华南一银行交易员称，银行间市场目前资金供给充裕，但也有机构对待跨月资金略显谨慎。另外，不排除今日七天期回购利率 可能因不足七天期限成交增多而被拉低，后续走势待观察。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,394.37亿元，较上日的10,541.46亿元略降；其中，隔夜品种成交8,279.20亿元，上日为7,987.23亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5895 2.6648 -7.53 8,279.20

七天 3.3200 3.3612 -4.12 1,547.66

14天 3.9541 4.1377 -18.36 477.98

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 14.9100 38.0050 -2,309.50 3,173.29

七天 5.0200 9.2550 -423.50 345.79

14天 4.9000 6.3000 -140.00 38.12

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.7800 -11.00 --

七天 3.2700 3.3000 -3.00 --

14天 3.9400 3.8600 +8.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5730 2.5590 +1.40 --

七天 3.2740 3.2760 -0.20 --

三个月 4.1630 4.1562 +0.68 --