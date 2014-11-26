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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 18:10 BJT

欧元区金融：压力测试将每年进行，但全面资产评估太复杂--ECB副总裁

“那么压力测试呢？是的，从欧洲银行业管理局以及银行业单一监管机制(SSM)责任的角度，这是我们需要执行的。”

有关欧洲央行当前的资产购买计划，他表示认为一些(尽管不是全部)欧元区政府会希望提供国家担保，好允许央行买入较低评级的资产支持证券(ABS)。(完) (编译 王丽鑫/洪曦; 审校 张明钧)
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