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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 17:58 BJT

《全球汇市》澳元兑美元跌至四年低点，日内将公布多项重要经济数据

汇丰的Maher表示，“今日这可能对欧元构成一有趣的考验。”

“我认为市场将会趁着本周小幅上涨而抛售，但要实现这点，我认为我们需要见到美国公布一些不错的数据。”

令美元受创的是，美国10年期公债收益率 下跌，这是受到五年期标售结果强劲及月底买盘影响。10年期美债收益率最新报2.245%，美国上日收报2.261%。

RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示，“年底前可能有部分美元多头感到些许不安。今日公布的数据实际上不是一级重点数据，只有耐久财数据稍微重要些，但今日稍晚观察连串数据的整体表现也将饶富趣味。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2462 1.2474 -0.10 -9.33 1.3745

美元/日圆 117.82 117.97 -0.13 +11.89 105.30

欧元/日圆 146.85 147.14 -0.20 +1.53 144.63

美元/瑞郎 0.9644 0.9639 +0.05 +8.02 0.8928

英镑/美元 1.5684 1.5707 -0.15 -5.27 1.6556

美元/加元 1.1281 1.1256 +0.22 +6.22 1.0620

澳元/美元 0.8482 0.8526 -0.52 -4.84 0.8913

新西兰元/美元 0.7806 0.7809 -0.04 -4.87 0.8206

欧元/瑞郎 1.2021 1.2025 -0.03 -2.04 1.2271

欧元/英镑 0.7945 0.7938 +0.09 -4.24 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2549 9.2612 -0.07 +4.61 8.8474

美元/挪威克朗 6.8199 6.8020 +0.26 +12.42 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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