中国央行：自周四起全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点

路透北京2月4日 - 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

央行新闻稿称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

央行表示，将继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，促进经济健康平稳运行。