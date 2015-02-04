中国央行：自周四起全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透北京2月4日 - 中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四（2月5日）起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
央行新闻稿称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。
央行表示，将继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长，促进经济健康平稳运行。
中国央行2014年两次实施定向降准，而上次全面调整准备金率，是在2012年5月下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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