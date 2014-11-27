重温稿-台湾货币市场：月底紧缩效应不明显，跨月资金不难取得

* 资金偏向宽裕，跨月拆款取得容易

* 跨月短票交易少，票券商以拆款支应

* 债券交割不影响调度，RP利率处既有区间 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北11月26日 - 台湾银行间跨月短率周三持稳。资金调度人士表示，今日提供跨月拆款银行家数已较上周倍增，资金流动性不成问题。

他们指出，今日一早即有银行来电询问是否有需求，资金缺口很快就补平。依此观察，本月底将可望平稳度过，短率再走高的机率有限。

“钱很多，拆进来蛮容易的。”一位公股银行交易员说。

另一票券商资金调度人士则称，今日共计有八家银行提供跨月拆款，由于额度不小，因此天期低于20天的短票就不卖了。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.420%，与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.550%，亦与上日相同；两周拆款利率区间在0.388-0.550%，同上日。

**跨月短票交易少**

短票市场方面，票券商指出，今日拆款资金供应无虞，因而减少跨月短票供应，成交利率持稳在既有区间甚至略往低位靠拢，惟成交量偏低。

不过有票券商表示，以目前资金状况来看，本月底将平顺度过，但进入12月后又将是另一回事，在跨年资金取得不易下，有行库的买票利率甚至坚持在0.70%。

“年内与年后利率差距愈来愈大。”一位票券商资金调度人士说。

另一票券商主管则表示，几家银行跨年短票利率开得不低，依照天期长短，自保票利率区间落在0.65-0.70%。“几家省属行库更是一口价0.70%。”

今日票券商与银行承作的自保短票以跨月天期为主，跨月短票利率主要成交在0.60-0.62%，部分成交在0.63%；跨年短票利率成交大区间在0.63-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.617%，较前日的0.609%走高。

今日央行存单到期金额为854.5亿台币，共发行854.5亿台币存单，存单发行余额持平。

本周央行存单到期总额为1兆744.1亿台币，落点分别为周四3,234亿及周五3,589亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负92亿台币，累积超额准备为4,331亿台币、加计前期1%的超额准备为5,037亿台币。

**债券交割不影响调度**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳上日，资金交易人士认为，今日交割30年公债及两档美元债令资金流动性提高，但不致于影响市场资金调度，RP利率依旧续处既有区间，月底因素可望安然度过。

市场调度人士指出，尽管月底投信端资金略显分配不均，但整体市场资金仍有余裕，月底紧缩效应并不明显，月底RP利率料持在原有区间、变化不大。

〞今天交割调度比较忙一点，但不致于调不到钱。〞一位大型证券商交易员说。

此外，票券商指出，目前整体市场资金偏向宽松，跨月资金调度很容易，月底有望平顺度过。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP成交区间在0.62-0.63%，跨月公司债RP则在0.63-0.65%，依照天期长短不同报价，交投大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。