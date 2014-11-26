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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 18:22 BJT

路透基点：海尔国际再次入市筹措2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国家电生产商海尔国际有限公司正在市场上筹措2.5亿美元三年期贷款，而就在今年7月，海尔刚签署一笔五年期融资。

消息人士称，澳新银行和Westpac Banking Corp是本案的牵头行兼簿记行，目前进入高级银团组建阶段，预计下周可能启动一般银团组建。

据消息人士，对于在高级银团阶段加入并承贷4,000万美元的银行，综合收益为170个基点。

在7月份签署的2.4亿美元五年期贷款，最高综合收益也是170个基点，利率较Libor加码160个基点。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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