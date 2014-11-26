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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 18:14 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶追随上海市场下跌，亦受油价下滑和日圆走强打压

布兰特原油跌向每桶78美元，沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称，他认为油市“最终将自行稳定下来”。石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长周四将在维也纳举行会议。周二的沙特、委内瑞拉、俄罗斯和墨西哥四国会晤未达成减产协议。

美元兑日圆下跌，但基本未脱离近期区间。美国即将迎来感恩节假期。

上海期货交易所主力5月期胶合约 下跌95元人民币，收于每吨12,620元(2,056美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶合约 最新报每公斤154.0美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/洪曦; 审校 张明钧)
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