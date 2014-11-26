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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 18:36 BJT

国际油市：俄能源部长称油价下跌将清除一些项目，油价将回归合理水平

路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，油价下跌将清除效益低下的项目，降低产出以支撑油价，油价将回归“合理水平”。

诺瓦克对记者称，俄罗斯不会推迟其北极项目。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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