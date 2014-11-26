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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 18:34 BJT

更新版 1-欧洲金融：欧盟执委会主席提出振兴欧盟成长的投资计画

通过为那些改善欧洲基础设施的项目提供担保并由此吸纳初期风险，贾克认为欧盟可以吸引到更多民间投资加入。

他表示，对于欧洲战略投资基金的宏大计划，3,150亿欧元并不是个上限。各国政府和其它组织也将会贡献资金。

在贾克发表言论后，欧洲投资银行总裁Werner Hoyer对欧洲议会表示，他所掌管的银行已经准备好，以让资金快速流动起来。Hoyer承认这对于欧洲经济问题而言并不是灵丹妙药，但这是欧盟策略中有用的一部分。（完）

(编译 王丽鑫/张明钧/高琦 审校 艾茂林/王洋)
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