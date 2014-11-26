版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 18:35 BJT

全球金属：LME批准招商证券为第二类准经纪清算会员

路透香港11月26日 - 港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）周三称，已批准招商证券（英国）有限公司为第二类准经纪清算会员。招商证券亦已获批准为LME新结算所LME Clear的会员。

LME新闻稿称，招商证券是第三家成为LME清算会员的中资公司。广发金融交易（GF Financial Markets (UK) Limited）于今年1月获准成为第1类圈内交易会员，中银国际（BOCI Global Commodities (UK) Limited）于2012年4月成为第二类会员。

关于招商证券开展交易及结算业务的具体日期，LME将于稍后发出通知。

第一类会员（或称圈内交易会员）既可在交易大厅进行买卖，也可透过LMEselect电子交易系统和电话市场交易。圈内交易会员还可以发出LME 合约，他们同时也是LME Clear的会员，可为客户或自营业务提供结算服务。第二类会员享有第一类会员的绝大部分权利，但不能在交易大厅进行买卖。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐