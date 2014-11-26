投行观点：RBC将Avago Technologies 目标价从99美元上调至109

《香港报摘》--信报5月4日
--苹果公司第二季度盈利重拾增长，收入更连续两季度上升，惟iPhone智能手机销量出乎意料倒退1%；宣布提高股息一成，年度派息额132.2亿美元，成为全球派息总额最高的企业。
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--苹果公司第二季度盈利重拾增长，收入更连续两季度上升，惟iPhone智能手机销量出乎意料倒退1%；宣布提高股息一成，年度派息额132.2亿美元，成为全球派息总额最高的企业。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
路透上海5月4日 - 中国保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。