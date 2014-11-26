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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 19:07 BJT

表格：英国11月零售销售差值为正27，路透预估为正30

路透伦敦11月26日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布：英国11月零售销售差值为正27(路透预估为正30)；10月时为正31。

已公布的零售销售活动

------------2014----------------------------------------

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

已公布的年度零售销售量

+27 +31 +31 +37 +21 +4 +16 +30 +13

年度销售量三个月移动均值

+30 +33 +30 +21 +14 +17 +20 +27 +21

预期中的零售销售活动

------------2014---------------------------------------

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

预期中的年度销售量

+38 +31 +26 +42 +36 +17 +29 +43 +36

预期中的年度销售量三个月移动均值

+32 +33 +35 +32 +27 +30 +36 +36 +26 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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