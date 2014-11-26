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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 19:18 BJT

欧洲汇市：英镑削减跌幅，企业投资数据公布后英镑一度下跌

但是Maher补充称，美国即将公布包括耐久财订单和核心PCE物价指数在内的一系列经济数据，以及周四美国适逢感恩节，这使得汇率波幅受限。

英国央行决策者周二在国会的证词，未能改变日渐增强的预期，即在明年年末甚至在2016年年初之前，英央行都不会上调利率。

欧元兑英镑 短暂走强至0.7950英镑，创五日来最高。

但欧元很快回吐涨幅，当日跌0.3%，至0.7916英镑，因欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，可能在明年第一季判断是否需要开始购买主权债券，欧元因此受到打压。(完)

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(编译/审校 于春红/田建华)
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