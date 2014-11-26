版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 19:26 BJT

国际油市：380-cst燃料油固定价格跌至约四年低点

路透新加坡11月26日 - 亚洲380-cst燃料油固定价格逆转稍早的涨势，跌至约四年低点，受布兰特原油下滑的拖累。

380-cst燃料油固定价格下跌近8美元至每吨439.72美元，接近11月17日创下的2010年以来最低439.08美元。

船用燃料油周二也触及近四年低点。

强劲的船用燃料油升水未能提振固定价格。汤森路透数据显示，这是自2012年2月来，船用燃料油升水保持在10美元上方持续时间最长的一次。

燃料成本自丹麦宝运倒闭以来跳涨，因物流困难和信贷紧缩迫使卖家提价。

越南Petrolimex正在求购57,000吨12月中旬至1月初的燃料，招标将在11月27日结束。

日本石油连盟会将推迟一天公布11月22日当周石油数据。

现货市场未有交易报告。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐