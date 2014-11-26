国际油市：380-cst燃料油固定价格跌至约四年低点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡11月26日 - 亚洲380-cst燃料油固定价格逆转稍早的涨势，跌至约四年低点，受布兰特原油下滑的拖累。
380-cst燃料油固定价格下跌近8美元至每吨439.72美元，接近11月17日创下的2010年以来最低439.08美元。
船用燃料油周二也触及近四年低点。
强劲的船用燃料油升水未能提振固定价格。汤森路透数据显示，这是自2012年2月来，船用燃料油升水保持在10美元上方持续时间最长的一次。
燃料成本自丹麦宝运倒闭以来跳涨，因物流困难和信贷紧缩迫使卖家提价。
越南Petrolimex正在求购57,000吨12月中旬至1月初的燃料，招标将在11月27日结束。
日本石油连盟会将推迟一天公布11月22日当周石油数据。
现货市场未有交易报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申