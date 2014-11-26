版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 19:19 BJT

日本金融：日本央行9月底日债持仓同比大增36%，拜量化宽松计划所赐

路透东京11月26日 - 截至9月底，日本央行持有的资产达到创纪录的277万亿(兆)日圆(2.35万亿美元)，比一年前高出逾30%，因日本央行根据量化宽松计划直接买入日本公债。

日本央行称，在4-9与期间录得5,878亿日圆的获利，比上年同期高出47%，因日债持仓收获利息收入。

日本央行称，截至9月底，日本央行持有229万亿日圆的日债，比一年前高出36%。这相当于市场上日本公债规模的约20%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐