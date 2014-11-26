日本金融：日本央行9月底日债持仓同比大增36%，拜量化宽松计划所赐

中国金融：市场化债转股全面提速，目前签约总额已逾7,600亿元--报载
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透东京11月26日 - 截至9月底，日本央行持有的资产达到创纪录的277万亿(兆)日圆(2.35万亿美元)，比一年前高出逾30%，因日本央行根据量化宽松计划直接买入日本公债。
日本央行称，在4-9与期间录得5,878亿日圆的获利，比上年同期高出47%，因日债持仓收获利息收入。
日本央行称，截至9月底，日本央行持有229万亿日圆的日债，比一年前高出36%。这相当于市场上日本公债规模的约20%。(完)
路透上海5月4日 - 在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报周四报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。
路透上海5月4日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/4 0945 财新服务业PMI 4月 5/7 -- 官方外汇储备 4月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月
--苹果公司第二季度盈利重拾增长，收入更连续两季度上升，惟iPhone智能手机销量出乎意料倒退1%；宣布提高股息一成，年度派息额132.2亿美元，成为全球派息总额最高的企业。