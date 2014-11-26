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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 19:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，此前守住技术支撑位

路透吉隆坡11月26日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，扳回早盘跌幅，因一轮技术性买盘和空头回补支撑了期价，不过原油价格下跌及马币(林吉特)走强，抑制了棕榈油价格涨势。

指标2月棕榈油期货 收盘时涨1%，报每吨2,239马币。

总成交量为49,731口，高于通常的35,000口。

“昨天期价收盘时没有跌破2,190马币，所以今天上涨，在测试支撑位后，期价应上试2,280-2,300马币间的阻力位，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称。

“基本面来说，没有真正推高的因素，都是受技术性因素推动。”

棕榈油价格因马币走强及原油价格下跌而承压。

市场人士关注本周在印尼举办的植物油行业会议，以及周四将举行的石油输出国组织(OPEC)会议。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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