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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 19:45 BJT

东南亚股市：越南股市收低，能源板块下跌

路透11月26日 - 越南股市 周三下跌1.7%，创五个月收盘低位，全球油价下跌连带该国股市油气板块走低。

分析师称，投资者静待美国数据给出关于全球经济的线索，今日稍晚美国将公布耐久财订单、个人收入和支出，以及一周初请失业金数据。

越南市值最大的企业--PetroVietNam Gas 重挫4.6%至六个月低点，Petrovietnam Drilling and Well Services Corp 跌3.5%。

印尼股市 收高0.3%；新加坡股市 收高0.1%；马来西亚股市 收高0.2%，连续第三日上涨。

菲律宾股市 表现在本地区居首，上涨1%至9月25日以来最高。SM Investments 和菲律宾长途电话公司(PLDT) 分别收高2.4%和1%。

泰国股市 收低0.4%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 428.76 0.65 +0.15 +10.40 388.37

新加坡 3349.66 4.67 +0.14 +5.75 3167.43

马来西亚 1842.17 3.61 +0.20 -1.33 1866.96

泰国 1591.00 -5.80 -0.36 +22.51 1298.71

印尼 5133.04 14.09 +0.28 +20.09 4274.18

菲律宾 7356.59 69.74 +0.96 +24.90 5889.83

越南 576.04 -9.87 -1.68 +14.15 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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