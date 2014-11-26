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债券 | 2014年 11月 26日 星期三 20:06 BJT

美国数据：11月21日止当周抵押贷款申请下降4.3%--MBA

路透纽约11月26日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因购买及再融资申请均下挫。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，11月21日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降4.3%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下滑3.5%，购房贷款申请指数下降4.8%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.15%，较前一周的4.18%下降3个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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