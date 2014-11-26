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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 04:51 BJT

更新版-美国各类经济指标总览--2014/11/26

(更新上周初请失业金数据)
美国商务部周三公布，美国10月建筑许可年率由增4.8%上修至5.9%，年率由108万户上修为109.2万。 
    
    美国商务部周三公布，美国10月个人支出较前月增加0.2%(预估为增加0.3%)，个人所得较前月增加0.2%(预估为增
加0.4%)；10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%。 
    
    美国商务部周三公布，美国10月耐久财(耐用品)订单较前月增长0.4%(市场预估为下降0.6%)。 
    
    美国劳工部周三公布，一周初请失业金人数升至31.3万人(预估为28.8万人)；一周续请失业金人数降至2000年12月
以来最低231.6万人(预估为235.0万人)；一周初请失业金人数四周均值为29.4万人。 
    
    美国商务部周三公布，10月新屋销售年率为45.8万户，为5月来最高，预估为47.2万户，9月修正后为45.5万户，前
值为46.7万户。10月新屋销售较前月增长0.7%。9月为修正后为增长0.4%，前值为增长0.2%。 
    
    
                                           当前值                          前次值  
 失业率(%)                                    5.8  (10月)                     5.9  (9月)
 非农业就业岗位(万)                      增加21.4  (10月)                增加25.6  (9月修正值)
 平均时薪(%)                                 +0.1  (10月)                    持平  (9月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      持平  (10月)                    +0.1  (9月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      +0.2  (10月)                    +0.1  (9月)
 实质所得(%)                                 +0.4  (10月)                    -0.1  (9月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      +0.2  (10月)                    -0.1  (9月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      +0.4  (10月)                    持平  (9月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +3.9  (第三季修正值)            +4.6  (第二季)
 GDP平减指数(%)                              +1.4  (第三季修正值)            +2.1  (第二季)
 零售销售(%)                                 +0.3  (10月)                    -0.3  (9月)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差430.3  (9月)                逆差399.9  (8月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第三季)                  +0.7  (第二季)
 工业生产(%)                                 -0.1  (10月)                    +0.8  (9月修正值)
 产能利用率(%)                               78.9  (10月)                    79.2  (9月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        31.3  (11月22日当周)            29.2  (11月15日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       赤字1,217  (10月)               盈余1,060  (9月)
 领先指标(%)                                 +0.9  (10月)                    +0.7  (9月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.2  (10月)                    +0.2  (9月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    +0.1  (10月)                    +0.1  (9月)
                                                                                   
 消费者信贷(亿美元)                     增加159.2  (9月)                增加140.3  (8月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.3  (9月)                     +0.1  (8月)
 建筑支出(%)                                 -0.4  (9月)                     -0.5  (8月修正值)
 消费者信心                                  88.7  (11月)                    94.1  (10月修正值)
 房屋开工(万户)                             100.9  (10月)                   103.8  (9月修正值)
 建筑许可(万户)                             109.2  (10月修正值)             103.1  (9月)
 成屋销售(万户)                               526  (10月)                     518  (9月修正值)
 新屋销售(万户)                              45.8  (10月)                    45.5  (9月修正值)
 工厂订单(%)                                 -0.6  (9月)                    -10.0  (8月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       +0.4  (10月)                    -0.9  (9月)
 供应管理协会非制造业指数                    57.1  (10月)                    58.6  (9月)
 供应管理协会制造业指数                      59.0  (10月)                    56.6  (9月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.3  (9月)                     +0.6  (8月修正值)
 进口物价(%)                                -1.3%  (10月)                   -0.6%  (9月)
 出口物价(%)                                -1.0%  (10月)                   -1.0%  (9月)
 单位劳工成本(%)                             +0.3  (第三季初值)              -0.5  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.0  (第三季初值)              +2.9  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                         赤字985.1  (第二季)           赤字1,021.1  (第一季修正值)
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