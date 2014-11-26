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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 22:39 BJT

美国热股：惠普第四季营收下降，早盘股价上涨

路透11月26日 - 惠普 称公司几乎每个业务部门的季度营收都出现下降，令外界质疑其重振增长的计划。根据该计划，惠普明年将把企业服务与传统的计算机和打印业务分离开来。

惠普周二公布，第四季营收下降2.5%至284.1亿美元，上年同期为291.3亿美元。季度获利减少5.7%至13.3亿美元，合每股盈余(EPS)0.7美元，上年同期为0.73美元。

在周三早盘交易中，惠普股价上涨0.8%，报37.93美元。(完)
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