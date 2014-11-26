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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 22:40 BJT

美国热股：投资大亨伊坎提高在HERTZ中的持股比例，后者盘初下滑

路透11月26日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)将其在美国汽车租赁企业HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC 中的股权比重从8.48%提高至10.77%；而在此之前，他已是该公司最大股东。过去几个月，他成功地推动了管理层的调整，并赢得董事会席位。

在周三早盘交易中，HERTZ股价下挫1.4%，报24.9美元。(完)
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