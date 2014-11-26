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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 20:48 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳涨至一个半月最高，因原油价格疲软

路透新加坡11月26日 - 周三亚洲石脑油裂解价差跳涨10.4%至一个半月最高每吨80.45美元，需求以及原材料布兰特原油价格疲软给予市场支撑。

总部在菲律宾的JG Summit商谈购入1月上半月的石脑油，但结果尚不知晓。

不过交易商称，成本加运费价应在较日本报价贴水4-6美元的区间，与两周前石化厂商支付的约12美元贴水相比大幅收窄。

一些交易商不相信石脑油市场可以持续保持强劲，因预计西方会向亚洲发送大量船货。

交易商称，12月约有180万吨来自欧洲和地中海的石脑油运抵亚洲，而已经有100万吨预定在1月上半月运抵。

一般而言，11月和12月是石脑油的旺季，因石化厂商会放弃液化石油气(LPG)。不过今年这种情况并没有发生。

亚洲汽油裂解价差扩大涨幅，至两周半高位每桶8.96美元。

新加坡现货市场达成三笔交易。

维多从中石油买入95号汽油船货，船期为12月11-15日，价格为每桶90美元。

维多还从Gunvor手中买入92号汽油船货，12月17-20日装运，价格为每桶87.10美元。

BP向伊藤忠商事售出一批1月下半月的石脑油，价格为每吨666.00美元。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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