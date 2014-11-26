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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 22:41 BJT

美国热股：昱辉阳光意外录得季度亏损，早盘股价暴跌

路透11月26日 - 中国太阳能面板生产企业昱辉阳光 公布意外录得季度亏损，总出货量较上年同期下降。

在周三早盘交易中，该公司股价暴跌11.8%，报1.87美元。(完)
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