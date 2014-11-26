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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 22:42 BJT

美国热股：携程网预计第四季亏损4-5亿元人民币，早盘股价急挫

路透11月26日 - 中国在线旅游企业携程网 周三公布，预计第四季亏损4-5亿元人民币，因该公司“大举”对二线城市和新业务进行投资。

公司表示，预计短期内获利能力不会大幅回升。

券商Brean Capital将该公司目标价从74美元下调至64。

在周三早盘交易中，携程网股价暴跌10.8%，报52.15美元。(完)
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