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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 21:24 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差触及两周高位，航煤裂解价差在一周高点

路透新加坡11月26日 - 亚洲柴油裂解价差周三处于两周高位每桶16.89美元，航煤裂解价差为一周高位18.14美元，因市场预计年底需求改善。

美国馏分油库存下降亦提振人气，尽管交易商称，由于西方库存充足，亚洲馏分油不太可能运往西方。

周二的路透调查显示，上周美国商业原油与汽油库存增加，馏分油库存料减少60万桶。

“亚洲馏分油裂解价差走势动荡，但总体价格应因年底临近而受到支撑，”新加坡一交易商称。

新加坡市场达成的现货交易中，兴隆以每桶较新加坡FOB报价持平的价格，从道达尔买入25万桶含硫500ppm柴油。(完)

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(编译 于春红; 审校 王洋)
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