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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 21:57 BJT

重发-国际油市：OPEC成员国认为应在合适的时机出手来管理市场--伊朗石油部长

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路透维也纳11月26日 - 伊朗石油部长尚甘尼周三表示，与沙特阿拉伯石油部长欧那密举行了“非常好的”会谈，且双方利差非常“接近。”

“石油输出国组织(OPEC)内部意见统一，我们应谨慎监控市场，并在合适的时机出手来管理市场，”尚甘尼在被问及是否成员国之间达成一致意见时回答称。周四OPEC将召开会议。(完)
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