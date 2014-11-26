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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 23:11 BJT

表格：美国10月成屋待完成销售指数较上月下滑1.1%，同比增长2.2%

路透11月26日 - 全美不动产协会(NAR)周三公布，美国10月成屋待完成销售指数较上月下滑1.1%，至104.1，预估为上升0.5%。

美国10月成屋待完成销售较2013年10月增长2.2%。

10月 9月修正值 9月前值 13年10月 指数 104.1 105.3 105.0 101.9

10月 9月修正值 9月前值 14年10月/13年10月 变动(%) -1.1 +0.6 +0.3 +2.2 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军；审校 母红)
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