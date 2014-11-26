表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为1.960%，投标倍数为2.63

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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路透华盛顿11月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.960 中值 1.922 低值 1.850 价格/得标 价格 99.446691 高值得标比率 23.39% 投标倍数 2.63 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,046,300 总投标 76,409,096,300 竞争性投标得标 28,978,250,000 非竞争性投标得标 21,796,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 53,565,000,000 初级市场交易商得标 10,759,695,500 直接投标 5,969,000,000 直接投标得标 3,721,847,500 间接投标 16,853,300,000 间接投标得标 14,496,707,000 发行细节 发行日 2014/12/01 到期日 2021/11/30 CUSIP码 912828G53 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申