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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 00:39 BJT

表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为1.960%，投标倍数为2.63

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路透华盛顿11月26日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.960 中值 1.922 低值 1.850 价格/得标 价格 99.446691 高值得标比率 23.39% 投标倍数 2.63 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,046,300 总投标 76,409,096,300 竞争性投标得标 28,978,250,000 非竞争性投标得标 21,796,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 53,565,000,000 初级市场交易商得标 10,759,695,500 直接投标 5,969,000,000 直接投标得标 3,721,847,500 间接投标 16,853,300,000 间接投标得标 14,496,707,000 发行细节 发行日 2014/12/01 到期日 2021/11/30 CUSIP码 912828G53 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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