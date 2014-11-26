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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 06:28 BJT

表格：新西兰10月贸易逆差超预期，并推动年度收支10个月来首现逆差

这是自2013年12月以来，年度收支首次呈现逆差。

路透访问的分析师此前预计，10月贸易逆差为6.5亿新西兰元，年度顺差为1.4亿新西兰元。

出口较前月上升11.5%，但较上年同期下降5.1%，因乳制品出口下降，特别对中国的出口。

进口较前月持平，不过较上年同期增长11.9%，归因于飞机、机械与燃油等资本财的进口。

统计局称，扣除大件项目，截止10月底的年度贸易顺差为9.64亿新西兰元。

经季节调整后10月贸易逆差为3.87亿新西兰元，出口增加3.8%，而进口减少4%。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　　10月 9月 上年10月

贸易收支 　　 逆差9.08 逆差13.67(13.50) 逆差1.69

出口 40.3 36.1(36.1) 42.4

进口 49.3 49.8(49.6) 44.1

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至10月的一年 　　截至9月的一年 截至13年10月一年

贸易收支 逆差1.1 顺差6.3(顺差6.5) 　 逆差10.1

出口 508.1 510.2 467.8

进口 509.1 503.8 478.0

11月贸易数据将于12月23日公布。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)
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