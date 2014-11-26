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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.20 -0.07 -0.18 672203

搜狐 50.61 +1.31 +2.66 234898

网易 105.82 +1.98 +1.55 285039

百度 246.03 +1.69 +0.69 2920695

台湾

台湾积体电路 23.18 +0.27 +1.18 1357144

联电 2.20 +0.02 +0.92 52207

日月光 6.26 +0.12 +1.95 376253

硅品精密 7.41 +0.10 +1.37 436277

和信超媒体 1.01 -0.01 -0.98 52600

友达 4.71 -0.02 -0.42 254291

中华电信 30.03 +0.12 +0.40 10565

台湾国际航电 57.07 +0.13 +0.23 1228239

香港

中国移动 62.19 +0.22 +0.36 123279

中国联通 15.36 +0.14 +0.92 79012

中国电信 63.56 +0.92 +1.47 6974

中芯国际 5.12 -0.12 -2.29 89831

电讯盈科 6.71 +0.11 +1.60 1500

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导 (整理 张荻; 审校 龚芳)
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