澳新经济指标预测--11月27日-12月4日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月27日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- 持平 0030 澳洲资本支出 第三季 -1.5% +1.1% 建筑类资本支出 -2.0% +2.0% 机械类资本支出 -1.0% -0.9% 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -12.2% 11月28日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 26.5% 企业活动指数 -- 37.8% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 12月1日当周 11月30日-12月1日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.2% 11月30日(日) 2145 新西兰贸易条件 第三季 -- +0.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 49.40 12月1日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.8% 0030 澳洲企业总获利 第三季 -- -6.9% 企业税前获利 -- -15.6% 12月2日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -- -11.0% 0030 澳洲民间住宅许可 10月 -- -2.3% 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 -- 赤字137 0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 2.50% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 43.60 12月3日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -- +0.5% (较上年同期) -- +3.1% GDP最终消费 -- +0.5% 12月4日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 10月 -- +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 逆差22.61 商品和服务进口(较上月) -- +6.0% 出口(较上月) -- +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 11月 -- 53(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申