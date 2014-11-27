表格：澳洲第三季资本支出较前季增长0.2%，市场预估为下滑1.5%

港报社评：国产航母下水意义大，彰显综合国力再提升--明报4月27日
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透悉尼11月27日 - 澳洲统计局周四公布，第三季新资本支出经季节调整后较前季增长0.2%，路透调查预估为下滑1.5%。
澳洲第三季经季节调整建筑资本支出较前季减少1.9%，厂房及机械资本支出较前季增加4.4%。
以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：
资本 第三季
建筑 25.382
设备、厂房和机械 12.872
总计 38.254
以下为当前价格计的资本支出预估：
2014/15年度：1,532亿澳元(前次预估为1,452亿澳元)
欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) (编译 白云; 审校 龚芳)
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。