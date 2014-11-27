版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 08:41 BJT

表格：澳洲第三季资本支出较前季增长0.2%，市场预估为下滑1.5%

路透悉尼11月27日 - 澳洲统计局周四公布，第三季新资本支出经季节调整后较前季增长0.2%，路透调查预估为下滑1.5%。

澳洲第三季经季节调整建筑资本支出较前季减少1.9%，厂房及机械资本支出较前季增加4.4%。

以下为实际新资本支出表格(单位为10亿澳元，经季节调整)：

资本 第三季

建筑 25.382

设备、厂房和机械 12.872

总计 38.254

以下为当前价格计的资本支出预估：

2014/15年度：1,532亿澳元(前次预估为1,452亿澳元)

欲浏览详细数据，请参见澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)(完) (编译 白云; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐