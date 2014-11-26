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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 07:21 BJT

《焦点》OPEC海湾阿拉伯产油国达成一致，决定不减产

阿联酋站在欧那密一边，称油价将很快持稳，同时还对非OPEC国家加大施压。

“这不是一场需要恐慌的危机...以前(油价)也大跌过，”阿联酋石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui对路透表示。

“供应过剩缘于非传统石油生产的发展...我认为每个人都需要为平衡市场作出贡献，不能只靠OPEC单方面，”他说。

伊朗石油部长Bijan Zangeneh表示，一些OPEC成员国正在加紧争夺市场份额，但不包括伊朗。

“某些OPEC成员国相信，现在是守住市场份额的时候...市场中所有专家都确信供应过剩，明年情况还将更加严重，”他补充说。

OPEC代表和观察人士透露，该组织可能选择继续维持目前产量水平，但强调必须更好地遵守产量上限，同时还将同意，若油价持续下滑将召开特别会议。(完)

(编译 李爽/陈宗琦/郑茵 审校 张荻)
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