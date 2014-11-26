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货币新闻 | 2014年 11月 27日 星期四 07:15 BJT

《综述》美国10月消费者和企业支出数据暗示经济增速放缓

**家庭状况向好**

数据表明，第三季经济增长环比年率为3.9%的成长势头遇阻，第四季GDP增幅预估为介于1.4-3.0%之间。

尽管低汽油价格未提振支出，但提升了信心。汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数触及2007年7月以来最高。

美股略微上扬，美元指数下跌，公债价格上涨。

劳工部公布的另一份报告显示，上周初请失业金人数升至30万关口上方，为9月初以来首次。但根本趋势仍符合就业市场好转的情况。

最新数据还显示，10月新屋销售温和增加，成屋销售新合约下降。

消费者支出速度乏力，加之汽油价格下降，压抑通胀升势。

商务部公布数据显示，10月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期增长1.4%，扣除食品和能源的增幅为1.6%，为2012年12月以来最大升幅，但仍远低于美联储的目标水准。

美联储官员希望，近零利率政策扶助提振通胀率指标升至2%的目标。

浏览耐久财订单数据图表，请点选 link.reuters.com/baf65v

浏览个人支出图表，请点选 link.reuters.com/haf65v

浏览PCE物价指数图表，请点选 link.reuters.com/qec92t

浏览请领失业金数据图表，请点选 link.reuters.com/dah52w

浏览建筑许可图表，请点选 link.reuters.com/gud94v

浏览成屋待完成销售数据图表，请点选 link.reuters.com/gyh52w

浏览新屋销售数据图表，请点选 link.reuters.com/zex62w

浏览消费者信心图表请点选

link.reuters.com/hem86v

link.reuters.com/caq32w

link.reuters.com/suh43w (完) (编译 孙茉莉/徐文焰/李爽 审校 郑茵/张若琪)
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