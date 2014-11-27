金砖国家：11月26日股汇市收盘纵览

中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
路透11月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.28%，收报1,011.97点。
中国股市：沪综指受金融股带动收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点
香港股市：追随内地股市收升，金融类股领涨
中国汇市：人民币逆转升势收跌，货币政策再放松预期激发购汇盘
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巴西股市：投资者更加确信巴西总统罗塞夫将提名亲善市场的Joaquim Levy担任财长，但拉美股市波动不大，巴西股市有所下跌。指标股指Bovespa指数 收跌0.83%，报55,098.47点。 拉美汇市：巴西雷亚续升，投资人对LEVY将出任财长信心增强
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南非股市：收低，尼日利亚货币贬值后，非洲最大电信运营商MTN 遭受损失，从而拖累南非股市。指标Top-40绩优股指数 跌0.35%，报44,751点；综合指数 跌0.30%，至50,355点。
南非汇市：兰特上涨，因美国数据显示年底前美国经济可能放缓
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印度股市：略微收高，为五个交易日中第四日上涨。蓝筹股领涨，因印度央行有望追随日本和中国的脚步，通过放松货币政策提振经济成长。指标BSE股指 收涨0.17%，报28,386.19点；NSE指数 收涨0.15%，报8,475.75点。
印度汇市：卢比收盘小幅走高，盘中窄幅波动，因准备进行月底结算的进口商有美元需求。印度卢比兑美元 收报61.8450/8550，上日收盘价为61.86/87。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌2.54%，报1,027.610点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.28%，报558.92点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.43%，报47.3880卢布；卢布兑欧元 跌2.95%，报59.2170卢布。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。
港股升市乏牛气，恒指昨天早段高见24,637点，与今年3月21日的高位24,656点极为接近，亦是自2015年8月以来的高位。